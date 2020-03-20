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Номер извещения
ГП003770
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01 доб. 0
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
irina.morgacheva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Моргачева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:45 GMT +320.03.2020 15:4520.03.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003770Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 17:0031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003770Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РИМЕРА
Все закупки и тендеры АО РИМЕРА
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
49.41.20
49.41.1
Документация лота
Кол-во: 2
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