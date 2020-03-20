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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 15:4520.03.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003770Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003770

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Чертеж к техническому заданию

    Приложение 1 к техническому заданию

    Изаещение

    Техническое задание

    Шаблон типовому договору

    Анкета поставщика

    ГП003770_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01 доб. 0

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    irina.morgacheva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Моргачева Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 15:45 GMT +320.03.2020 15:4520.03.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003770Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 17:0031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003770Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003770Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку шасси МАЗ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/646755/name/5ec2788a8e2ca2.46793697

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шасси МАЗ в соответствии с Приложением"

    Кол-во: 2

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