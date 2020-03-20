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Номер извещения
32008956954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме по закупке услуг страхования эксплуатации на орбите космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс- АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМУ1»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.03.2020 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87
Факс
Адрес электронной почты
asadykov@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 11:00 GMT +320.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956954Дата и время окончания срока приема заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 11:00GMT +320.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956954Дата и время вскрытия заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008956954Дата окончания срока рассмотрения заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956954Подведение итогов не позднее Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956954Подведение итогов не позднее Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”
Начальная цена
864 084 939,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
43 204 247,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
65.12.33.000
65.12.5
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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