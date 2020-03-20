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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме по закупке услуг страхования эксплуатации на орбите космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс- АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМУ1»

    Открытый конкурс в электронной форме по закупке услуг страхования эксплуатации на орбите космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс- АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМУ1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956954Дата и время окончания срока приема заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме по закупке услуг страхования эксплуатации на орбите космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс- АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМУ1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    05.03.2020 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_2.pdf

    Полис страхования КА "Экспресс-АМ8"

    Полис страхования КА "Экспресс-АТ2"

    Извещение

    Полис страхования КА "Экспресс-АМ5"

    Полис страхования КА "Экспресс-АМУ1"

    Документация

    Генеральный полис

    Полис страхования КА "Экспресс-АМ7"

    Полис страхования КА "Экспресс-АТ1"

    Полис страхования КА "Экспресс-АМ6"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    asadykov@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 11:00 GMT +320.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956954Дата и время окончания срока приема заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 11:00GMT +320.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956954Дата и время вскрытия заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008956954Дата окончания срока рассмотрения заявок Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956954Подведение итогов не позднее Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956954Подведение итогов не позднее Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМ5”, “Экспресс- АМ6”,“Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМУ1”

    Начальная цена

    864 084 939,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    43 204 247,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    43 204 247,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    65.12.33.000

    Услуги по страхованию воздушных и космических транспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.5

    Страхование рисков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608730/name/5e74b235ec7605.96318335

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование рисков"

    Кол-во: 1.00000

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