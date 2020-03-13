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    Главная / Торги / Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки

    Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956718Дата и время окончания срока приема заявок Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__об_итогах_закупки_№_32008956718-02.pdf

    Проект договора к ОЗК (РПЗ 1416)

    Извещение ОЗК (РПЗ 1416)

    Документация ОЗК (РПЗ 1416)

    Техническое задание к ОЗК (РПЗ 1416)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.miroshnikov@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирошников Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 10:3027.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956718Подведение итогов не позднее Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Костюмы сварщика кислотощелочестойкие КЩС, плащи, фартуки

    Начальная цена

    841 973,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609779/name/5e7874099655b2.15414007

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

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