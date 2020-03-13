Условия договора

83, 20 м3, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к извещению о запросе котировок в электронной форме).

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Доставка производится миксером в пределах городского округа г. Нижнего Новгорода, силами и средствами поставщика до адреса указанного в заявке с указанием времени подачи и номера сотового телефона встречающего ответственного лица на строительном объекте. Отгрузка товара должна осуществляться с производственной площадки в выходные дни в связи с проведением аварийных работ и оперативностью отгрузки товара. Доставка миксером от 1 м3.Рассчитать логистику >