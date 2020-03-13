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    Главная / Торги / Поставка товара (Бетон).

    Поставка товара (Бетон).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956620Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Бетон)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Бетон).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_59.zip

    Раздел 3 Приложение № 2 Техническое предложение 59

    Раздел 3 Приложение №1 Оферта Участника 59

    Извещение

    Проект договора 59

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Бетон)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956620Подведение итогов не позднее Поставка товара (Бетон)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Бетон)

    Начальная цена

    481 280,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    83, 20 м3, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к извещению о запросе котировок в электронной форме).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка производится миксером в пределах городского округа г. Нижнего Новгорода, силами и средствами поставщика до адреса указанного в заявке с указанием времени подачи и номера сотового телефона встречающего ответственного лица на строительном объекте. Отгрузка товара должна осуществляться с производственной площадки в выходные дни в связи с проведением аварийных работ и оперативностью отгрузки товара. Доставка миксером от 1 м3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    23.63.10.000

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    23.63

    Производство товарного бетона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608570/name/5e74a5414a7822.74194858

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство товарного бетона"

    Кол-во: 83.20000

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