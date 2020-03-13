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    Главная / Торги / Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)

    Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956613Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956613

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_63.zip

    Проект договора

    Извещение

    Оферта

    Техническое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956613Подведение итогов не позднее Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Рукава подачи раствора и устройство для запасовки каната)

    Начальная цена

    405 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка силами и средствами поставщика до склада покупателя по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем. Сроки (периоды) поставок: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608589/name/5e74a6b35e4c15.97469943

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 10.00000

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