Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003781 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ

Все закупки и тендеры Эльгауголь Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 19501 Факс +7 41147 9-21-61 Адрес электронной почты Aleksey.Borovik@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Боровик Алексей Леонидович Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru