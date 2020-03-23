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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003781
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19501
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksey.Borovik@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Боровик Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 17:00 GMT +323.03.2020 17:0023.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003781Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 17:0023.03.2020 17:0023.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003781Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
19.05.2020 11:3019.05.2020 11:3019.05.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003781Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.05.202019.05.2020 11:3019.05.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003781Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг по разработке и оформлению лесоустроительной и кадастровой документации. (Проектная документация лесных участков, проект освоения лесов, межевание) (В соответствии с ТЗ).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри,Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
02.40.10.119
Документация лота
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