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Номер извещения
ГП003768
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01 доб. 0
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
irina.morgacheva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Моргачева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2020 16:00 GMT +329.04.2020 16:0029.04.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003768Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2020 16:0029.04.2020 16:0029.04.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003768Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 23:5930.04.2020 23:5930.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003768Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
две единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ИжевскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РИМЕРА
Все закупки и тендеры АО РИМЕРА
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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