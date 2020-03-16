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    Главная / Торги / Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)

    Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003769Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003769_рассмотрения.pdf

    ГП003769__подведения.pdf

    КД №1

    КД №2

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    nikonova.ts@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003769Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 12:3016.03.2020 12:3016.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003769Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 18:0017.03.2020 18:0017.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003769Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 18:0017.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003769Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)

    Начальная цена

    35 232,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    16.24.13.110

    Ящики деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    16.24

    Производство деревянной тары

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607972/name/5e746f2d8fc675.61541520

    20.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607975/name/5e746f32a2e5f1.35228043

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) "

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