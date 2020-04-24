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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008956506
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канализационных люков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канализационных люков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2020 10:00 GMT +324.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационных люковАрхангельск
Подведение итогов не позднее
02.06.2020 10:0002.06.2020 10:0002.06.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956506Подведение итогов не позднее Поставка канализационных люковАрхангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канализационных люков
Начальная цена
2 244 791,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к закупаемым Товарам, а также количество поставляемого Товара, изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем. Согласно Приложению № 1 к документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
22.23.19.000
22.23
Документация лота
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 200.00000
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