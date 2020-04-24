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    Главная / Торги / Поставка канализационных люков

    Поставка канализационных люков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационных люковАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канализационных люков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Приложение_№_6_-_Письмо_о_подаче_оферты_и_коммерческого_предложения.xlsx

    Документация_о_закупке.docx

    Итоговый_протокол_ТК_17-2020_от_07.05.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канализационных люков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2020 10:00 GMT +324.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационных люковАрхангельск

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2020 10:0002.06.2020 10:0002.06.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956506Подведение итогов не позднее Поставка канализационных люковАрхангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202002.06.2020 10:0002.06.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956506Подведение итогов не позднее Поставка канализационных люковАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канализационных люков

    Начальная цена

    2 244 791,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к закупаемым Товарам, а также количество поставляемого Товара, изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем. Согласно Приложению № 1 к документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    22.23.19.000

    Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641384/name/5eb4e8b817c865.58885789

    08.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Люк с крышкой полимерный ПП тип-Т 630/780"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 2"

    "Люк с крышкой чугунный тип Т 250 КН"

    Кол-во: 200.00000

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