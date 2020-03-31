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Номер извещения
ГП003765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Понтоны и плавучая пристань для катера «Аквалайн»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиваева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Понтон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Понтон
Начальная цена
139 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.50.120
Документация лота
Кол-во: 1
Понтон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Понтон
Начальная цена
139 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.50.120
Документация лота
Кол-во: 1
Понтон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Понтон
Начальная цена
418 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.50.120
Документация лота
Кол-во: 1
Плавучая пристань для катера «Аквалайн»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Плавучая пристань для катера «Аквалайн»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Плавучая пристань для катера «Аквалайн»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плавучая пристань для катера «Аквалайн»
Начальная цена
94 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.50.190
Документация лота
Кол-во: 1
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