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    Главная / Торги / Понтоны и плавучая пристань для катера «Аквалайн»

    Понтоны и плавучая пристань для катера «Аквалайн»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Понтоны и плавучая пристань для катера «Аквалайн»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о продаже

    Протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиваева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Понтон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Понтон

    Начальная цена

    139 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.50.120

    Понтоны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637477/name/5ea904dd765f36.79412676

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Понтон"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Понтон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Понтон

    Начальная цена

    139 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.50.120

    Понтоны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637478/name/5ea905322833d1.94872551

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Понтон"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Понтон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Понтон443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Понтон

    Начальная цена

    418 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.50.120

    Понтоны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637479/name/5ea905633fbd17.54614065

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Понтон"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Плавучая пристань для катера «Аквалайн»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2020 15:30 GMT +331.03.2020 15:3031.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003765Дата и время окончания срока приема заявок Плавучая пристань для катера «Аквалайн»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 15:3014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Плавучая пристань для катера «Аквалайн»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 15:3014.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003765Подведение итогов не позднее Плавучая пристань для катера «Аквалайн»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плавучая пристань для катера «Аквалайн»

    Начальная цена

    94 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.50.190

    Конструкции плавучие прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637480/name/5ea9058e425f11.89861034

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плавучая пристань для катера «Аквалайн»"

    Кол-во: 1

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