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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку насоса Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1779)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку насоса Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1779)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956445Дата и время окончания срока приема заявок Насос Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1779

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку насоса Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1779)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_Протокол_№3142_от_31.03.2020_СКС-1779.pdf

    СКС-1779

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    846 доб.334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насос Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956445Подведение итогов не позднее Насос Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ

    Начальная цена

    137 991,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616599/name/5e82c908817c55.60498151

    31.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос Grundfos CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ"

    Кол-во: 1.0000

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