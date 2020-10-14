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Номер извещения
ГП003761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2020 10:00 GMT +314.10.2020 10:0014.10.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003761Дата и время окончания срока приема заявок закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2020 10:0014.10.2020 10:0014.10.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003761Дата и время вскрытия заявок закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.Челябинск
Подведение итогов не позднее
19.10.2020 13:0019.10.2020 13:0019.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003761Подведение итогов не позднее закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (одна) единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов на Дону, пер. Дунаевского, 25/74.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
29.10.24.000
29.10.22.000
Документация лота
Кол-во: 1
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