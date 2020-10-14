закупка легкового автомобиля для ООО "НОВАТЭК-АЗК" ОП в г. Ростов на Дону.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

расчет 100% от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).