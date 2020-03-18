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Номер извещения
32008956299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор подрядчика для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
+7 3822 90-22-40
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Душкина Магарита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Томск
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Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956299Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956299Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956299Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956299Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)
Начальная цена
498 888,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
02.40.10.114
84.25.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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