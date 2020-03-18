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    Главная / Торги / Отбор подрядчика для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)

    Отбор подрядчика для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956299Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭЗП-13/2020

    Наименование закупки

    Отбор подрядчика для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_заявок_ЭЗП-13.pdf

    Извещение и Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Магарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956299Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956299Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956299Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956299Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)г. Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области"" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Куплек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)

    Начальная цена

    498 888,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    02.40.10.114

    Услуги по противопожарному обустройству лесов и тушению пожаров в лесах

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608854/name/5e74bfde030c18.31407548

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению пожарной безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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