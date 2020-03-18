Отбор подрядчика для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008956299 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭЗП-13/2020 Наименование закупки Отбор подрядчика для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос на объектах газораспределения, расположенных на землях лесного фонда: - Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области" , протяженностью 17,738 км. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5447); - Г/пр (14800 м) межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом на с.Калтай Томского района ТО. Договор аренды № 3-17/4224 от 14.12.2017 с Газпром газораспределение АО (Инв. № В5532); - Межпоселковый подземный газопровод высокого давления от с. Калтай до ОГУ ЦДСО «Томь» Lобщ – 2 087 м. От ПК0+00 до ПК16+51, от ПК16+51 до ПК2+90. Договор № 3-10/575 от 10.11.10 аренда г/пр БП с Облстройзаказчик ОГКУ (Инв. № В3655) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Душкина Магарита Сергеевна Место рассмотрения предложений г. Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru