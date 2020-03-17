Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».

    Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 07:5017.03.2020 07:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003832Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003832

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Объявление

    2_Техническое задание

    ГП003832_applic_open_protocol_lot_360860.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-05

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    GTimohov@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимохов Георгий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 07:50 GMT +317.03.2020 07:5017.03.2020 07:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003832Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003832Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 16:0023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003832Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003832Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1_Объявление

    17.03.2020

    2_Техническое задание

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/763296/name/5f979c3f329382.31672234

    27.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по строительному контролю"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011168
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и Краснотурьинского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2023 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и...
    578795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 046 889
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011169
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и Комсомольского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2024 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и...
    578798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    446 486 979
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014240
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка предварительной подготовки газа №4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3»
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка...
    593606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    91 170 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225448
    Вагон-дом медпункт
    Вагон-дом медпункт
    591294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014204
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на...
    593441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 102 053
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП159063
    Выполнение работ по строительству объекта: «Площадка промысловой компрессорной станции Восточно-Таркосалинского месторождения (газовый промысел). Склад арбитражных проб»
    Выполнение работ по строительству объекта: «Площадка промысловой компрессорной станции...
    569278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014152
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км. Торжокское ЛПУМГ (п.п. 2022-3-1-13) для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км....
    593103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    607 216 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить