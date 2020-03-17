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Номер извещения
ГП003832
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
Контактный телефон
+7 34997 4-73-05
Факс
+7 34997 4-73-22
Адрес электронной почты
GTimohov@tng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимохов Георгий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Пуровский район
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 07:50 GMT +317.03.2020 07:5017.03.2020 07:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003832Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003832Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 16:0023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003832Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003832Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».Пуровский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю за строительством объекта: «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты (с коридорами коммуникаций). Реконструкция».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Тернефтегаз
Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз
Адрес местонахождения
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
F
Документация лота
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