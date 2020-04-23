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    Главная / Торги / Поставка фланцы стальные приварные

    Поставка фланцы стальные приварные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2020 10:0023.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцы стальные приварныеАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фланцы стальные приварные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№_3_-__Анкета_Участника.xlsx

    Приложение_№_7_-_Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение_№_1-Техническое_задание_фланцы.doc

    Приложение_№_6_-_Письмо_о_подаче_оферты_и_коммерческого_предложения.xlsx

    Приложение_№_4_-_Основные_квалификационные_критерии.xls

    Приложение_№_5_-_Критерии_оценки_предложений.doc

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение_№_2_-_Проект_рамочного_договора.docx

    Итоговый_протокол_ТК_16-2020_от_29.04.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фланцы стальные приварные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2020 10:00 GMT +323.04.2020 10:0023.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцы стальные приварныеАрхангельск

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 10:0015.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956283Подведение итогов не позднее Поставка фланцы стальные приварныеАрхангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956283Подведение итогов не позднее Поставка фланцы стальные приварныеАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фланцы стальные приварные

    Начальная цена

    483 873,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к закупаемым товарам, а также количество требуемого товара, изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем. (Приложение № 1 к документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документации о закупке. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637861/name/5ea947f437a620.04788545

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 2"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 3"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 4"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 5"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 6"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 7"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 8"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 9"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 10"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 11"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 12.00000

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