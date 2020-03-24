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Номер извещения
ГП003758
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10359 "Оптимизация процессов строительства скважин" для АО "Мессояханефтегаз" на 2020-2021 годы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 68-81-81
Адрес электронной почты
Karamasheva.YA@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карамашева Юлия Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюменская область
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Оптимизация процессов строительства скважин
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 09:00 GMT +324.03.2020 09:0024.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003758Дата и время окончания срока приема заявок Оптимизация процессов строительства скважинТюменская область
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оптимизация процессов строительства скважин
Официальный сайт, на котором размещена документация
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