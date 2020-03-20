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Номер извещения
32008956484
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа (предмета лизинга). Предмет лизинга: Автомобили Mercedes-Benz, Sprinter, VS30 CDI TOU (грузовой фургон с удлиненным задним свесом), 2019-2020 г.в. (4 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
05.03.2020 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-49
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956484Дата и время окончания срока приема заявок Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.03.2020 11:0025.03.2020 11:0025.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008956484Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва
Дата и время проведения
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008956484Дата и время проведения Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва
Подведение итогов не позднее
01.04.2020 11:0001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956484Подведение итогов не позднее Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)
Начальная цена
20 661 846,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
103 309,23 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
77.12.19.000
77.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
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