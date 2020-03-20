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    Главная / Торги / Оказание услуг лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа (предмета лизинга). Предмет лизинга: Автомобили Mercedes-Benz, Sprinter, VS30 CDI TOU (грузовой фургон с удлиненным задним свесом), 2019-2020 г.в. (4 шт.)

    Оказание услуг лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа (предмета лизинга). Предмет лизинга: Автомобили Mercedes-Benz, Sprinter, VS30 CDI TOU (грузовой фургон с удлиненным задним свесом), 2019-2020 г.в. (4 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956484Дата и время окончания срока приема заявок Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956484

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа (предмета лизинга). Предмет лизинга: Автомобили Mercedes-Benz, Sprinter, VS30 CDI TOU (грузовой фургон с удлиненным задним свесом), 2019-2020 г.в. (4 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    05.03.2020 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 223-14-49

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Юлия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956484Дата и время окончания срока приема заявок Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.03.2020 11:0025.03.2020 11:0025.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008956484Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва

    Дата и время проведения

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008956484Дата и время проведения Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 11:0001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956484Подведение итогов не позднее Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956484Подведение итогов не позднее Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги лизинга (долгосрочной аренды) с правом последующего выкупа погрузчика Автомашин Мерскедес-Бенц Спринтер 516 (грузовой фургон)

    Начальная цена

    20 661 846,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    103 309,23 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    103 309,23

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    77.12.19.000

    Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и оборудования без водителя

    Классификатор ОКВЭД2

    77.11

    Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств"

    Кол-во: 4.00000

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