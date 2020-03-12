Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Сдача - прием оказанных Услуг оформляется актом об оказании услуг (далее – «Акт»). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг по настоящему Договору, но не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта от Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае предоставления мотивированного отказа в приемке Услуги Заказчик обязан указать на допущенные недостатки, а также срок для их исправления. В случае не подписания Заказчиком Акта или не направления мотивированного отказа в его подписании в срок, указанный в настоящем пункте, Услуги будут считаться принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.