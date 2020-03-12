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Номер извещения
ГП003782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъёмных механизмов с истекшим сроком эксплуатации в 2020 году для ООО «Нерюнгринская автобаза»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1
Контактный телефон
+7 41147 9-39-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Natalya.Serebrennikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Серебренникова Наталья Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 04:00 GMT +312.03.2020 04:0012.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003782Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 04:0012.03.2020 04:0012.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003782Дата и время вскрытия заявок Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 08:3019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003782Подведение итогов не позднее Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
19.03.202019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003782Подведение итогов не позднее Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сдача - прием оказанных Услуг оформляется актом об оказании услуг (далее – «Акт»). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг по настоящему Договору, но не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта от Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае предоставления мотивированного отказа в приемке Услуги Заказчик обязан указать на допущенные недостатки, а также срок для их исправления. В случае не подписания Заказчиком Акта или не направления мотивированного отказа в его подписании в срок, указанный в настоящем пункте, Услуги будут считаться принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия) город НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА
Все закупки и тендеры НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1
71.20.19
Документация лота
Кол-во: 1
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