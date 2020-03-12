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    Главная / Торги / оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъёмных механизмов с истекшим сроком эксплуатации в 2020 году для ООО «Нерюнгринская автобаза»

    оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъёмных механизмов с истекшим сроком эксплуатации в 2020 году для ООО «Нерюнгринская автобаза»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 04:0012.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003782Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъёмных механизмов с истекшим сроком эксплуатации в 2020 году для ООО «Нерюнгринская автобаза»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_по_запросу_предложений

    Конкурентная карта

    Заявка

    Проект договора

    Техническое задание ЭПБ 2020

    ГП003782__протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА
    Все закупки и тендеры НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-39-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Natalya.Serebrennikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Серебренникова Наталья Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 04:00 GMT +312.03.2020 04:0012.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003782Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 04:0012.03.2020 04:0012.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003782Дата и время вскрытия заявок Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 08:3019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003782Подведение итогов не позднее Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003782Подведение итогов не позднее Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатацииНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по оценке соответствия подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах и экспертизе промышленной безопасности для ООО «Нерюнгринская автобаза», с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сдача - прием оказанных Услуг оформляется актом об оказании услуг (далее – «Акт»). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг по настоящему Договору, но не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта от Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае предоставления мотивированного отказа в приемке Услуги Заказчик обязан указать на допущенные недостатки, а также срок для их исправления. В случае не подписания Заказчиком Акта или не направления мотивированного отказа в его подписании в срок, указанный в настоящем пункте, Услуги будут считаться принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Саха (Якутия) город НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сдача - прием оказанных Услуг оформляется актом об оказании услуг (далее – «Акт»). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг по настоящему Договору, но не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта от Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае предоставления мотивированного отказа в приемке Услуги Заказчик обязан указать на допущенные недостатки, а также срок для их исправления. В случае не подписания Заказчиком Акта или не направления мотивированного отказа в его подписании в срок, указанный в настоящем пункте, Услуги будут считаться принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА
    Все закупки и тендеры НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606398/name/5e73022bc00193.25470070

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений на опасных производственных объектах"

    Кол-во: 1

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