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Номер извещения
32008956480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобилей Лада LARGUS FS045-C02-51 Comfort
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
05.03.2020 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Largus Фургон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Largus ФургонМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.03.2020 11:0025.03.2020 11:0025.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008956480Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Largus ФургонМосква
Дата и время проведения
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008956480Дата и время проведения Поставка автомобиля Largus ФургонМосква
Подведение итогов не позднее
01.04.2020 11:0001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956480Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Largus ФургонМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Largus Фургон
Начальная цена
1 520 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
29.10.23.000
45.11
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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