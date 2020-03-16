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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003755
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатели и комплектующие
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-34
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksandr.tsebinoga@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Цебинога Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатели и комплектующие
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003755Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели и комплектующиеЛенинский район
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003755Подведение итогов не позднее Электродвигатели и комплектующиеЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели и комплектующие
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.11.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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