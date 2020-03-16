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    Главная / Торги / Электродвигатели и комплектующие

    Электродвигатели и комплектующие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003755Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели и комплектующиеЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003755

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электродвигатели и комплектующие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 08:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Договор

    Спецификация

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели и комплектующие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003755Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели и комплектующиеЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003755Подведение итогов не позднее Электродвигатели и комплектующиеЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003755Подведение итогов не позднее Электродвигатели и комплектующиеЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели и комплектующие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.11.21.000

    Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель ВА160S6 15кВт, 1000 об/мин, 380В, IM1001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель ВА132S4 7,5кВт, 1500 об/мин, 380В, IM1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кожух для электродвигателя АИР160 IM1081 металл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кожух для электродвигателя АИР132 IM1081 металл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Вентилятор для электродвигателя ВОВ 160 (43х290мм) полиэтилен"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Вентилятор для электродвигателя ВОВ 132 (38х195мм) полиэтилен"

    Кол-во: 2

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