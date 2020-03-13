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Номер извещения
ГП003754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
288/28.02.20/КО/Э Поставка велосипедов и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 08:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-09
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
61ism@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Светлана Марсовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка велосипедов и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 15:30 GMT +313.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка велосипедов и комплектующихСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 07:0016.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003754Дата и время вскрытия заявок Поставка велосипедов и комплектующихСалават
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003754Подведение итогов не позднее Поставка велосипедов и комплектующихСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка велосипедов и комплектующих
Начальная цена
400 640,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
30
Документация лота
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