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    Главная / Торги / Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2020 12:0029.06.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003752Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 07:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Ведомость объема работ

    Документация к ТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2020 12:00 GMT +329.06.2020 12:0029.06.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003752Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2020 12:0029.06.2020 12:0029.06.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003752Дата и время вскрытия заявок Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2020 12:0031.07.2020 12:0031.07.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003752Подведение итогов не позднее Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202031.07.2020 12:0031.07.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003752Подведение итогов не позднее Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт металлоконструкций кранов ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ"

    Кол-во: 24

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