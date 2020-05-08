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    Главная / Торги / Поставка СЗЧ для нужд автохозяйства

    Поставка СЗЧ для нужд автохозяйства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2020 09:3008.05.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956724Дата и время окончания срока приема заявок СЗЧ для нужд автохозяйстваХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31-20/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Поставка СЗЧ для нужд автохозяйства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Спецификация Лот №2

    Спецификация Лот №1

    ЗД_ЗП_поставка_-_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 221-59-34

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СЗЧ для нужд автохозяйства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.202008.07.2020 09:3008.07.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956724Подведение итогов не позднее СЗЧ для нужд автохозяйстваХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СЗЧ для нужд автохозяйства

    Начальная цена

    183 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спидометр (81.3802010)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "натяжной ролик ремня генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "блок управления котла подогревателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "амортизатор передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "панель управления печками /DW (5 кнопок, 10 конт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "амортизатор задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Котел подогрева (в сборе) /HD, DW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "зеркало заднего вида с подогревом левое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "зеркало заднего вида с подогревом правое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "втулки амортизаторов задних"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "втулки амортизаторов передних"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "бортовые огни"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "клавиша включения массы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Тормозной кран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Рессоры передние, комплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 42.00000

    Лот 2

    СЗЧ для нужд автохозяйства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.202008.07.2020 09:3008.07.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956724Подведение итогов не позднее СЗЧ для нужд автохозяйстваХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СЗЧ для нужд автохозяйства

    Начальная цена

    63 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень ГРМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ролик натяжной ремня ГРМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ступичный подшипник внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ступичный подшипник наружный передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ступичный сальник передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ступичный сальник задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ступичный подшипник наружный задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ступичный сальник передний задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "крестовина карданного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "ГУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "поворотный кулак левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "поворотный кулак правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 21.00000

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