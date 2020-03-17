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Номер извещения
ГП003750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка автомобиля ГАЗ 27057 (4х4) для перевозки опасных грузов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 07:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автомобиля ГАЗ 27057 (4х4) для перевозки опасных грузов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 13:00 GMT +317.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003750Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобиля ГАЗ 27057 (4х4) для перевозки опасных грузовБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 13:0017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003750Дата и время вскрытия заявок Закупка автомобиля ГАЗ 27057 (4х4) для перевозки опасных грузовБелорецк
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003750Подведение итогов не позднее Закупка автомобиля ГАЗ 27057 (4х4) для перевозки опасных грузовБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автомобиля ГАЗ 27057 (4х4) для перевозки опасных грузов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объем либо партиями по согласованию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
29
28.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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