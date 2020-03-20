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Номер извещения
32008955998
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по переоценке запасов подземных вод на участке водозаборов НФС-1 в Октябрьском районе г.о. Самара (2 скважины), ГВС в Ленинском районе г.о. Самара (5 скважин) и ГОКС в Куйбышевском районе г.о. Самара (2 скважины) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г. (СКС-1781)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 07:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аблякимов Рустем Энверович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Переоценка запасов подземных вод
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переоценка запасов подземных вод
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
71.12
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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