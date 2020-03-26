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Номер извещения
ГП003796
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 351 725-57-56
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
Olgaryabushkina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябушкина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 10:00 GMT +326.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003796Дата и время окончания срока приема заявок Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003796Подведение итогов не позднее Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. Монтажников, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
24.52.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 190
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 9
Кол-во: 4
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