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    Главная / Торги / Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003796Дата и время окончания срока приема заявок Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект спецификации

    Техническое задание № 1

    Техническое задание № 2

    Техническое задание № 3

    Проект договора

    Закупочная документация

    Перечень документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 351 725-57-56

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    Olgaryabushkina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябушкина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 10:00 GMT +326.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003796Дата и время окончания срока приема заявок Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003796Подведение итогов не позднее Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003796Подведение итогов не позднее Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп отводов и фитингов соединительных для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Монтажников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента передачи Товара Покупателю и до момента его оплаты, Товар не считается переданным в залог. Если иное не оговорено в Спецификации к настоящему договору, расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    24.52.30

    Фитинги для труб и трубок литые стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод водопроводный Ду 57 стенка 4 мм. крутозагнутый 90 град. Ст. 20. Ру 16 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Отвод водопроводный Ду 42 стенка 3 мм. крутозагнутый 90 град. Ст. 20. Ру 16 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Отвод водопроводный Ду 32 стенка 3 мм. крутозагнутый 90 град. Ст. 20. Ру 16 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Отвод водопроводный Ду 114 стенка 6 мм. крутозагнутый 90 град. Ст. 20. Ру 16 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Резьба трубопроводная ст. 20 Ду 15 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Резьба трубопроводная ст. 20 Ду 20 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Резьба трубопроводная ст. 20 Ду 25 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Резьба трубопроводная ст. 20 Ду 32 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Резьба трубопроводная ст. 20 Ду 40 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Резьба трубопроводная ст. 20 Ду 50 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 90

    "Позиция 11"

    "Сгон трубопроводный ст. 20 Ду 15 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Сгон трубопроводный ст. 20 Ду 20 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Сгон трубопроводный ст. 20 Ду 25 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Сгон трубопроводный ст. 20 Ду 32 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Сгон трубопроводный ст. 20 Ду 40 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Сгон трубопроводный ст. 20 Ду 50 Ру 10 ГОСТ8969-75"

    Кол-во: 90

    "Позиция 17"

    "Муфта соединительная трубопроводная ст. 20 Ду 15 Ру 10 ГОСТ8966-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Муфта соединительная трубопроводная ст. 20 Ду 20 Ру 10 ГОСТ8966-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Муфта соединительная трубопроводная ст. 20 Ду 25 Ру 10 ГОСТ8966-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Муфта соединительная трубопроводная ст. 20 Ду 32 Ру 10 ГОСТ8966-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Муфта соединительная трубопроводная ст. 20 Ду 40 Ру 10 ГОСТ8966-75"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Муфта соединительная трубопроводная ст. 20 Ду 50 Ру 10 ГОСТ8966-75"

    Кол-во: 190

    "Позиция 23"

    "Контргайка трубопроводная ст. 20 Ду 15 Ру 10 ГОСТ8968-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Контргайка трубопроводная ст. 20 Ду 20 Ру 10 ГОСТ8968-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Контргайка трубопроводная ст. 20 Ду 25 Ру 10 ГОСТ8968-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Контргайка трубопроводная ст. 20 Ду 32 Ру 10 ГОСТ8968-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Контргайка трубопроводная ст. 20 Ду 40 Ру 10 ГОСТ8968-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Контргайка трубопроводная ст. 20 Ду 50 Ру 10 ГОСТ8968-75"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Отвод крутоизогнутый 90-325х9 ГОСТ 30753-2001 (исполнение 2), из углеродистой стали марки 20."

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Отвод крутоизогнутый 45-325х9 ГОСТ 30753-2001 (исполнение 2), из углеродистой стали марки 20."

    Кол-во: 4

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