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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957498Дата и время окончания срока приема заявок Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329008

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    329008итоговый_протокол.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 329 008 ЛОТ № 1.xlsx

    Извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме №329 008.docx

    Приложение №1 к извещению об осуществлении запроса котировок в электронной форме №329 008.docx

    Проект договора по запросу котировок в электронной форме № 329 008 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу котировок в электронной форме № 329 008 ЛОТ № 1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 11:59 GMT +316.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957498Дата и время окончания срока приема заявок Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957498Дата и время вскрытия заявок Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957498Подведение итогов не позднее Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Начальная цена

    209 024,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609229/name/5e76464d0f4fe1.23935279

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каболка"

    Кол-во: 260

    "Позиция 2"

    "Лен сантехнический"

    Кол-во: 490

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