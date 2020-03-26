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    Главная / Торги / Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ

    Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 05:0026.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0000-000157

    Наименование закупки

    Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 07:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образец спецификации

    Запрос предложений

    Приложение 2

    Приложение 4

    Образец договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕХИМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО НХС

    Юридический адрес

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Почтовый адрес

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Контактный телефон

    +7 960 929-93-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Maksimov.kv@yayanpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 05:00 GMT +326.03.2020 05:0026.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2020 05:0026.03.2020 05:0026.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003749Дата и время вскрытия заявок Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 20:0030.03.2020 20:0030.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003749Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 20:0030.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003749Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НХС
    Все закупки и тендеры АО НХС

    Адрес местонахождения

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22

    Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос предложений

    05.03.2020

    Приложение 2

    05.03.2020

    Приложение 4

    05.03.2020

    Образец договора

    05.03.2020

    Образец спецификации

    05.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка пожарная переходная Богданова ГП 70х50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран пожарный чугунный угловой 125˚ КПЧ 50-1 Ду50 Ру1,6 МПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Модуль порошкового пожаротушения "Буран-2,5-2с""

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Огнетушители порошковые ОП-8(з) АВСЕ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) АВСЕ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Ящик пластиковый противопожарный для песка 1м3 красный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Рукав пожар. "Гетекс" Ду 150 мм с ГР-150, 1,0 мПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Противопожарное полотно"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Ящик для песка 0,5м3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Щит пожарный ЩП-А в комплекте с инвентарем"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Щит пожарный ЩП-В в комплекте с инвентарем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Ящик для песка 1м3 металл 2мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 13"

    "Модуль газового пожаротушения МГП-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Противопожарное полотно ПП-300-1-1,5×2,0 тип Б"

    Кол-во: 10

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