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Номер извещения
ГП003749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 07:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58
Почтовый адрес
654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58
Контактный телефон
+7 960 929-93-00
Факс
Адрес электронной почты
Maksimov.kv@yayanpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
Новокузнецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 05:00 GMT +326.03.2020 05:0026.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2020 05:0026.03.2020 05:0026.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003749Дата и время вскрытия заявок Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 20:0030.03.2020 20:0030.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003749Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка в 2020 году «Пожарный инвентарь», для нужд Яйского НПЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58
28.29.22
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 23
Кол-во: 16
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 19
Кол-во: 1
Кол-во: 10
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