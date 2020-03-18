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Номер извещения
ГП003748
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 07:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
LogunovaIA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003748Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
26.03.2020 12:0026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003748Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
7 841 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 034 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика до базиса: г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
29.3
29.3
Документация лота
Кол-во: 6034
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