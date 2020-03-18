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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 07:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ_№_54_от_26.03.20.pdf

    Закупочная документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003748Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 12:0026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003748Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003748Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    7 841 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 034 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика до базиса: г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД). Период поставок - с момента заключения договора и до 31.12.2020 г. Поставка товара осуществляется партиями не позднее 5 (пяти) календарных дней, если иное не указано в Спецификации, со дня подписания Спецификаций, оформленных по заявкам Покупателя, в которых указывается ассортимент и количество запасных частей. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня. Количество заявок: не более 10 (десяти) в месяц.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613637/name/5e7c85e1c9b2e0.55527669

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд"

    Кол-во: 6034

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