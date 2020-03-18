Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД). Период поставок - с момента заключения договора и до 31.12.2020 г. Поставка товара осуществляется партиями не позднее 5 (пяти) календарных дней, если иное не указано в Спецификации, со дня подписания Спецификаций, оформленных по заявкам Покупателя, в которых указывается ассортимент и количество запасных частей. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня. Количество заявок: не более 10 (десяти) в месяц.