Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

    Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 03:0020.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961159Дата и время окончания срока приема заявок Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ХабаровскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961159

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 16

    Наименование закупки

    Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 02:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация о закупке

    Проект договора

    Техническое задание

    Форма 3

    Итоговый_протокол_ОЗП_№16_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 03:00 GMT +320.03.2020 03:0020.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961159Дата и время окончания срока приема заявок Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 03:0020.03.2020 03:0020.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961159Дата и время вскрытия заявок Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2020 10:0007.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961159Подведение итогов не позднее Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961159Подведение итогов не позднее Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение и оформление инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

    Начальная цена

    276 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ДоЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    74.9

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620396/name/5e8d13851580a6.43781895

    08.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211057167
    МИ №1132/МИ - Проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое освидетельствование зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1132/МИ - Проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое освидетельствование...
    589987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 320 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП112794
    Выполнение работ по разработке и утверждению Декларации о воздействии на окружающую среду
    Выполнение работ по разработке и утверждению Декларации о воздействии на окружающую среду
    572487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП112808
    Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны действующего водозабора, расположенного в Березовском районе ХМАО-Югра
    Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны действующего водозабора,...
    572494
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс № 32211031961
    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны площадки Канализационных очистных сооружений для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-001-22)
    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по...
    585655
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 160 874
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить