Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запасные части для Рукавов высокого давления.

    Запасные части для Рукавов высокого давления.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2020 11:0022.05.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003747Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к рукавам высокого давления МеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003747

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для Рукавов высокого давления.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 06:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Перечень документов для заключения договора

    Проект Спецификации

    Коммерческое предложение

    пакет учред.докум

    приложение №1 ДВБ-2016 (1)

    соглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-16

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    minutinaea@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Минутина Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к рукавам высокого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2020 11:00 GMT +322.05.2020 11:0022.05.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003747Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к рукавам высокого давления Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 11:0031.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003747Подведение итогов не позднее Запасные части к рукавам высокого давления Междуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003747Подведение итогов не позднее Запасные части к рукавам высокого давления Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к рукавам высокого давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка согласно заявки Покупателя(с указанием в ТКП срока поставки с момента заявки Покупателя). Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.136

    Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник П20/М10/М12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Муфта М10/М10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Уголок П20/М20 БРС"

    Кол-во: 230

    "Позиция 4"

    "Муфта М32/М32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Тройник М10/П10/М10"

    Кол-во: 133

    "Позиция 6"

    "Кран DN20мм PN320бар"

    Кол-во: 399

    "Позиция 7"

    "Скоба U-образная DN32"

    Кол-во: 320

    "Позиция 8"

    "Уголок М20/М20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Тройник П20/М10/М20"

    Кол-во: 133

    "Позиция 10"

    "Тройник М10/М10/М10"

    Кол-во: 665

    "Позиция 11"

    "Скоба DN20 L-100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Скоба DN20"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 13"

    "Переходник П12/М10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Кран DN25мм PN320бар"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Уголок М25/М25"

    Кол-во: 332

    "Позиция 16"

    "Скоба соединительная DN 10"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 17"

    "Тройник М12/М20/М12"

    Кол-во: 133

    "Позиция 18"

    "Скоба DN10 L-100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Тройник П10/М10/М10"

    Кол-во: 665

    "Позиция 20"

    "Скоба DN 25"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 21"

    "Кран DN10мм PN320бар"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Скоба U-образная DN38"

    Кол-во: 520

    "Позиция 23"

    "Скоба DN12"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 24"

    "Муфта М38/М38"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Тройник М20/М20/М20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Переходник П10/М12"

    Кол-во: 260

    "Позиция 27"

    "Ниппель П25/П25"

    Кол-во: 280

    "Позиция 28"

    "Ниппель П20/П20"

    Кол-во: 133

    "Позиция 29"

    "Уголок П10/М10 БРС"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 30"

    "Уголок П12/М12 БРС"

    Кол-во: 280

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211062684
    Поставка рукава высокого давления для скважины Чамбэнская
    Поставка рукава высокого давления для скважины Чамбэнская
    590881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    171 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП129116
    Рукава
    Рукава
    486276
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить