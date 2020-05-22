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Номер извещения
ГП003747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части для Рукавов высокого давления.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 06:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-16
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
minutinaea@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Минутина Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к рукавам высокого давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2020 11:00 GMT +322.05.2020 11:0022.05.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003747Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к рукавам высокого давления Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 11:0031.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003747Подведение итогов не позднее Запасные части к рукавам высокого давления Междуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к рукавам высокого давления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
22.19.30.136
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 230
Кол-во: 10
Кол-во: 133
Кол-во: 399
Кол-во: 320
Кол-во: 40
Кол-во: 133
Кол-во: 665
Кол-во: 100
Кол-во: 2600
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 332
Кол-во: 15000
Кол-во: 133
Кол-во: 300
Кол-во: 665
Кол-во: 1500
Кол-во: 40
Кол-во: 520
Кол-во: 4200
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 260
Кол-во: 280
Кол-во: 133
Кол-во: 2500
Кол-во: 280
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