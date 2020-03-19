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Номер извещения
32008963678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-55
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olesya.Kolmogorova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмогорова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Хромотографический анализ трансформаторного масла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963678Дата и время окончания срока приема заявок Хромотографический анализ трансформаторного маслаКалтан
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963678Подведение итогов не позднее Хромотографический анализ трансформаторного маслаКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хромотографический анализ трансформаторного масла
Начальная цена
288 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Калтан, ул.Комсомольская,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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