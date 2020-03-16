Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электроматериалов (лампы и стартеры) для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ».

    Поставка электроматериалов (лампы и стартеры) для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 03:0016.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955768Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электроматериаловИркутскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008955768

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-024-2020

    Наименование закупки

    Поставка электроматериалов (лампы и стартеры) для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 05:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    проект договора

    расчет НМЦД

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 3952 52-19-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    contractoffice4@isu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение электроматериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955768Подведение итогов не позднее Приобретение электроматериаловИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электроматериалов

    Начальная цена

    626 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40.11.000

    Лампы герметичные узконаправленного света

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013923
    521/КО - Электрические приборы для нужд АО "НЗЛ" (LN1710)
    521/КО - Электрические приборы для нужд АО "НЗЛ" (LN1710)
    592060
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    607 343
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить