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Номер извещения
32008955689
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства АО «Якутскгеология», с последующим сервисным обслуживанием оборудования и информационным обслуживанием установленного программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 04:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
Почтовый адрес
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
Контактный телефон
+7 4112 31-87-58 доб. 240
Факс
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Адрес электронной почты
efremovams@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Мария Самсоновна
Место рассмотрения предложений
г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, каб.203
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживанием
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955689Подведение итогов не позднее Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживаниемг. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, каб.203
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживанием
Начальная цена
2 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и графиком установки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявочного листа ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
26.51
26.51.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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