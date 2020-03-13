поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства АО «Якутскгеология», с последующим сервисным обслуживанием оборудования и информационным обслуживанием установленного программного обеспечения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008955689 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства АО «Якутскгеология», с последующим сервисным обслуживанием оборудования и информационным обслуживанием установленного программного обеспечения Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ Юридический адрес 677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24, Почтовый адрес 677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24 Контактный телефон +7 4112 31-87-58 доб. 240 Факс {} Адрес электронной почты efremovams@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Ефремова Мария Самсоновна Место рассмотрения предложений г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, каб.203 Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия) Ключевые слова:

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