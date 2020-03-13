Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства АО «Якутскгеология», с последующим сервисным обслуживанием оборудования и информационным обслуживанием установленного программного обеспечения

    поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства АО «Якутскгеология», с последующим сервисным обслуживанием оборудования и информационным обслуживанием установленного программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 04:0013.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955689Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживаниемг. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, каб.203Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008955689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства АО «Якутскгеология», с последующим сервисным обслуживанием оборудования и информационным обслуживанием установленного программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 04:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    График установки

    Извещение запроса котировок

    Проект договора

    Итоговый_протокол_№59_тахографы.rtf

    Итоговый_протокол_№59_тахографы.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 240

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    efremovams@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Мария Самсоновна

    Место рассмотрения предложений

    г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, каб.203

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживанием

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955689Подведение итогов не позднее Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживаниемг. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, каб.203

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка тахографов (с СКЗИ) на транспортные средства Заказчика, с последующим сервисным и информационным обслуживанием

    Начальная цена

    2 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и графиком установки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявочного листа ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней, после подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.2

    Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599239/name/5e6af6a96d7c52.83055754

    13.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599500/name/5e6b3447dcd792.95704409

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка, установка и сервисное обслуживание тахографов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080808
    Поставка пунктов контрольно-измерительных
    Поставка пунктов контрольно-измерительных
    593552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 150 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211077878
    Поставка манометров
    Поставка манометров
    593015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    406 442
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211077607
    Поставка пленки радиографической
    Поставка пленки радиографической
    593081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    180 754
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211077496
    барьер искрозащиты
    барьер искрозащиты
    593060
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    40 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211049397
    Выбор поставщика систем контроля загазованности
    Выбор поставщика систем контроля загазованности
    588708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    1 243 429
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014093
    528/КО - Комплект термопар для нужд АО "НЗЛ" (LN1711)
    528/КО - Комплект термопар для нужд АО "НЗЛ" (LN1711)
    592791
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    740 277
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211056154
    Поставка комплекса трассопоискового Сталкер 15-24
    Поставка комплекса трассопоискового Сталкер 15-24
    589774
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    832 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить