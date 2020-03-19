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    Главная / Торги / ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ: ЛОТ №1 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ В Г.ХАБАРОВСК ЛОТ №2 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ В Г.СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

    ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ: ЛОТ №1 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ В Г.ХАБАРОВСК ЛОТ №2 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ В Г.СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955618Дата и время окончания срока приема заявок Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 15

    Наименование закупки

    ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ: ЛОТ №1 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ В Г.ХАБАРОВСК ЛОТ №2 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ В Г.СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 03:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ОЗП_№15_ЕИС.pdf

    Итоговый_протокол_ОЗП_№15_ЕИС.pdf

    Извещение

    Документация о закупке

    Лот №1

    Лот №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Периодические медицинские осмотры: Лот №1 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Хабаровск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 03:00 GMT +319.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955618Дата и время окончания срока приема заявок Периодические медицинские осмотры: Лот №1 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.ХабаровскХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 03:0019.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955618Дата и время вскрытия заявок Периодические медицинские осмотры: Лот №1 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.ХабаровскХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 10:0003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955618Подведение итогов не позднее Периодические медицинские осмотры: Лот №1 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.ХабаровскХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955618Подведение итогов не позднее Периодические медицинские осмотры: Лот №1 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.ХабаровскХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Периодические медицинские осмотры: Лот №1 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Хабаровск

    Начальная цена

    448 120,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ДоЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611902/name/5e7af0de6acaf7.13523477

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 03:00 GMT +319.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955618Дата и время окончания срока приема заявок Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 03:0019.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955618Дата и время вскрытия заявок Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 10:0003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955618Подведение итогов не позднее Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955618Подведение итогов не позднее Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Периодические медицинские осмотры: Лот №2 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в г.Советская Гавань

    Начальная цена

    140 374,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ДоЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611905/name/5e7af14bcc1d04.47478676

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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