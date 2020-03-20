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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь".По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Гасымовой Анне Анатольевне, тел: 7-495-2218888 доб. 19660, эл. почта: Anna.Gasymova@mechel.com

    Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь".По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Гасымовой Анне Анатольевне, тел: 7-495-2218888 доб. 19660, эл. почта: Anna.Gasymova@mechel.com

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003744

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020-303

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь".По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Гасымовой Анне Анатольевне, тел: 7-495-2218888 доб. 19660, эл. почта: Anna.Gasymova@mechel.com

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 03:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение № 1 Проект договора поставки

    Приложение №2 ТЗ на дизельный двигатель D16E540

    ГП003744_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19660

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anna.Gasymova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасымова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2020 12:0011.05.2020 12:0011.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003744Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.05.202011.05.2020 12:0011.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003744Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: DDP ст. Верхнезейск/ ст. Верхний Улак/ п. Горный, 4 км склад БМТС на условиях ИНКОТЕРМС 2010. 1. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». 1.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на Договор с протоколом разногласий необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на паллете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг. 2. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 2.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    28.12.11.110

    Гидроцилиндры

    22.19.73.110

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки

    28.12.13

    Насосы гидравлические

    28.12.12.110

    Гидромоторы

    28.11.13.190

    Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/658315/name/5ed6e4db8fd9c1.03986280

    03.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жгут VOE14577843 главный, кабельный Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Жгут VOE14571637 приборов, кабельный Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Панель VOE14636301 приборов, блок оповещения и информации Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Демпфер VOE14528378 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Гидромотор VOE14508165 хода в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Гидромотор VOE14550092 поворота в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Блок VOE14699704 (VOE14595660) клапанов в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Насос VOE14618624 гидравлический в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Насос VOE14561970 шестеренчатый в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Палец VOE14515323 Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Втулка VOE14515335 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Втулка VOE14880985 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Втулка VOE14515557 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Уплотнение VOE14560211 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Втулка VOE14880988 Volvo EC460"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Втулка VOE14570425 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Втулка VOE14570416 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Уплотнение VOE14560214 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Штифт VOE14548295 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Распорка VOE14549094 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Шайба VOE14549088 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Штифт VOE14548916 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пластина VOE14549084 регулировочная Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Палец VOE14548061 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Уплотнение VOE14560209 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Крышка VOE14547983 Volvo EC460"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Уплотнение VOE14560213 Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Втулка VOE14517236 гидроцилиндра подьёма стрелы, нижняя Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Втулка VOE14517237 ГЦ подъема стрелы верх Volvo EC460BLC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Втулка VOE14515349 гидроцилиндра ковша Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Втулка VOE14517186 гидроцилиндра ковша Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Гидроцилиндр VOE14686974 рукояти в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Гидроцилиндр VOE14572137 ковша в сборе Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Зуб VOE14624281 ковша Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Фиксатор VOE14524711 коронки Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Стекло VOE14630898 кабины лобовое, верхнее Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Стекло VOE14506844"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "РВД VOE938528 хода Volvo EC460BLC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "РВД VOE936981 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "РВД VOE937374 Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "РВД VOE937408 поворота Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "РВД VOE936354 Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "РВД VOE14880751 стрелы Volvo EC360"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Шланг VOE14881385 бака, резиновый Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Муфта VOE14531075 гибкая Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Соединение VOE14881503 шланговое Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "РВД VOE14880827 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "РВД VOE14880825 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Сальник VOE14589143"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "РВД VOE14880728 Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "РВД VOE14880739 Volvo EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "РВД VOE936277 цилиндра стрелы Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "РВД VOE15097922 цилиндра рукояти стрелы Volvo EC460"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "РВД VOE14623694 цилиндра ковша Volvo EC360; EC460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Редуктор VOE14619955 поворота в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Радиатор VOE17470531 охлаждения в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Двигатель VOE17441776 внутреннего сгорания в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Коробка VOE14566401 раздаточная в сборе Volvo EC360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Крестовина VOE11988446 карданного вала в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Демпфер VOE11158136 в сборе"

    Кол-во: 1

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