Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Базис поставки: DDP ст. Верхнезейск/ ст. Верхний Улак/ п. Горный, 4 км склад БМТС на условиях ИНКОТЕРМС 2010. 1. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». 1.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на Договор с протоколом разногласий необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на паллете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг. 2. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 2.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >