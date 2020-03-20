www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003744
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь".По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Гасымовой Анне Анатольевне, тел: 7-495-2218888 доб. 19660, эл. почта: Anna.Gasymova@mechel.com
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 03:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19660
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anna.Gasymova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гасымова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
11.05.2020 12:0011.05.2020 12:0011.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003744Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на экскаваторы и погрузчики Volvо для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: DDP ст. Верхнезейск/ ст. Верхний Улак/ п. Горный, 4 км склад БМТС на условиях ИНКОТЕРМС 2010. 1. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». 1.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на Договор с протоколом разногласий необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на паллете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг. 2. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 2.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
22.19.30.130
28.12.11.110
22.19.73.110
28.12.13
28.12.12.110
28.11.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.