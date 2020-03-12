Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" № К-2020/09

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" № К-2020/09

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955500Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008955500

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    К-2020/09

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" № К-2020/09

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 20:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_К-2020.09-И.pdf

    Проект договора_№ К-2020.09

    Документация_о_конкурсе_в_электронной_форме_№ К-2020.09

    Техническое задание № К-2020.09_Оренбург

    Извещение_об_осуществлении_конкурса_в_электронной_форме_№ К-2020.09

    Уведомление о внесении изменений К-2020.09

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Юридический адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Почтовый адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Контактный телефон

    812 доб.200-31-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    U2610024@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелудякова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955500Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Начальная цена

    22 132 299,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606145/name/5e72405455b917.43224893

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014257
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 038477 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 1279/543-1307,8/569 (26 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 038477 ПАО «Газпром)....
    593680
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 033 146 918
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014256
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 261/525-1279/543 (18 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром)....
    593675
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 235 036 938
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014251
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок, ЛПУ МГ Вуктыльское, 1026,6 км, 1184 км, 157,4 км. Газопровод CPTO-Tоржок 1298-1330 км. КР методом сплошной замены труб км 1153/417-1184/448, Инв. № 38473, Вуктыльское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок, ЛПУ МГ Вуктыльское, 1026,6 км, 1184 км,...
    593648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 089 024 011
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014250
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 1241/505-1261/525 (20 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах.
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром)....
    593646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 495 481 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011168
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и Краснотурьинского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2023 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и...
    578795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 046 889
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011169
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и Комсомольского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2024 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и...
    578798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    446 486 979
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014240
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка предварительной подготовки газа №4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3»
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка...
    593606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    91 170 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить