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Номер извещения
32008955495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" № К-2020/05
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 20:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Почтовый адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Контактный телефон
812 доб.200-31-25
Факс
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Адрес электронной почты
U2610024@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелудякова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.202027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955495Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем телеметрии (СТМ) ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
Начальная цена
32 512 903,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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