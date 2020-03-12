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Номер извещения
ГП003736
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ РД-04/20 на поставку телекоммуникационного оборудования для зала повышенной комфортности терминала D, бизнес залов «Мастер кард» Терминала С и «Татлин» Терминала В.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
04.03.2020 19:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62
Факс
--
Адрес электронной почты
av.logachyeva@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Логачева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телекоммуникационного оборудования для зала повышенной комфортности терминала D, бизнес залов «Мастер кард» Терминала С и «Татлин» Терминала В.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 15:0025.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003736Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационного оборудования для зала повышенной комфортности терминала D, бизнес залов «Мастер кард» Терминала С и «Татлин» Терминала В.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телекоммуникационного оборудования для зала повышенной комфортности терминала D, бизнес залов «Мастер кард» Терминала С и «Татлин» Терминала В.
Начальная цена
4 074 259,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соот.с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соот.с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
26.2
Документация лота
Кол-во: 43
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