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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957542Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008957542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328953

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328953итоговый_протокол.pdf

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №328 953.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 328 953 ЛОТ № 1.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №328 953.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 328 953 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 328 953 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 328 953 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957542Подведение итогов не позднее Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Начальная цена

    400 752,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609227/name/5e7645a54af978.13305626

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заглушка латунная"

    Кол-во: 220

    "Позиция 2"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 736

    "Позиция 3"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 94

    "Позиция 4"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 59

    "Позиция 5"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 866

    "Позиция 6"

    "Заглушка латунная наружная резьба ДУ15"

    Кол-во: 908

    "Позиция 7"

    "Заглушка латунная наружная резьба ДУ25"

    Кол-во: 260

    "Позиция 8"

    "Заглушка латунная наружная резьба ДУ50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Контргайка стальная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Контргайка стальная"

    Кол-во: 32

    "Позиция 11"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Муфта стальная прямая ДУ32"

    Кол-во: 43

    "Позиция 13"

    "Муфта стальная прямая ДУ50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Отвод "

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Отвод стальной"

    Кол-во: 49

    "Позиция 16"

    "Отвод стальной бесшовный"

    Кол-во: 93

    "Позиция 17"

    "Резьба стальная Ду50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Сгон стальной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Сгон стальной"

    Кол-во: 26

    "Позиция 20"

    "Сгон стальной"

    Кол-во: 21

    "Позиция 21"

    "Сгон стальной в сборе ДУ25"

    Кол-во: 193

    "Позиция 22"

    "Фланец приварной"

    Кол-во: 115

    "Позиция 23"

    "Фланец приварной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Фланец приварной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Бочонок стальной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Бочонок стальной ДУ15"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Заглушка латунная"

    Кол-во: 560

    "Позиция 28"

    "Заглушка латунная наружная резьба"

    Кол-во: 13

    "Позиция 29"

    "Заглушка стальная межфланцевая"

    Кол-во: 13

    "Позиция 30"

    "Заглушка стальная межфланцевая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Заглушка стальная межфланцевая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Заглушка стальная эллиптическая D57"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Заглушка эллиптическая "

    Кол-во: 76

    "Позиция 34"

    "Отвод стальной"

    Кол-во: 244

    "Позиция 35"

    "Отвод стальной"

    Кол-во: 216

    "Позиция 36"

    "Отвод стальной "

    Кол-во: 37

    "Позиция 37"

    "Отвод стальной бесшовный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D89х3.5"

    Кол-во: 74

    "Позиция 39"

    "Переход стальной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Переход стальной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 190

    "Позиция 42"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 72

    "Позиция 43"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 315

    "Позиция 44"

    "Резьба стальная Ду32"

    Кол-во: 44

    "Позиция 45"

    "Сгон"

    Кол-во: 80

    "Позиция 46"

    "Фланец приварной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Штуцер"

    Кол-во: 1

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