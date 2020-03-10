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    Главная / Торги / № ЗП-02/20 на право заключения договора поставки алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов

    № ЗП-02/20 на право заключения договора поставки алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-02/20

    Наименование закупки

    № ЗП-02/20 на право заключения договора поставки алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 19:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_18_20_ТКВИП.docx

    Документация закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.logachyeva@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Логачева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003734Дата и время вскрытия заявок Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 15:0017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003734Подведение итогов не позднее Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003734Подведение итогов не позднее Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.

    Начальная цена

    6 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соот.с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    11.01

    Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609588/name/5e785f078417f8.30780263

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов"

    Кол-во: 1

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