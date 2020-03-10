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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003734
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ ЗП-02/20 на право заключения договора поставки алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62
Факс
--
Адрес электронной почты
av.logachyeva@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Логачева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003734Дата и время вскрытия заявок Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 15:0017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003734Подведение итогов не позднее Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкогольной продукции (вермут) для Бизнес-залов.
Начальная цена
6 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соот.с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соот.с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
11.01
Документация лота
Кол-во: 1
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