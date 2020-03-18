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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957700Дата и время окончания срока приема заявок Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328928

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328928_итоговый_протокол.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №328 928.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №328 928.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 328 928 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 328 928 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 328 928 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:59 GMT +318.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957700Дата и время окончания срока приема заявок Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957700Дата и время вскрытия заявок Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957700Подведение итогов не позднее Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957700Подведение итогов не позднее Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Начальная цена

    986 797,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610434/name/5e792863755227.84671066

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинг Т-образный с внутренней заглушкой и резиновым кольцом D159"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Фитинг Т-образный с внутренней заглушкой и резиновым кольцом D108"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Фитинг Т-образный с внутренней заглушкой и внешней заглушкой и резиновым кольцом ДУ89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Фитинг Т-образный с внутренней заглушкой и внешней заглушкой и резиновым кольцом ДУ57"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Фитинг прямой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фитинг прямой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Фитинг прямой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Фитинг прямой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Фитинг прямой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Бур пилотный с механизмом для фиксации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Бур пилотный с механизмом"

    Кол-во: 4

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