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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия защитные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия защитные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957714Дата и время окончания срока приема заявок МастикиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008957714

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328926

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия защитные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328926_итоговый_протокол.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №328 926.docx

    Форма Коммерческого предложения № 328 926 ЛОТ № 1.xlsx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №328 926.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 328 926 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 328 926 ЛОТ № 1.docx

    Форма описания поставляемого товара № 328 926 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мастики

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957714Подведение итогов не позднее МастикиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мастики

    Начальная цена

    219 853,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.180

    Мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609212/name/5e7640379a0528.93884650

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мастика битумная"

    Кол-во: 110

    "Позиция 2"

    "Мастика кровельная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.049

    "Позиция 4"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.029

    "Позиция 5"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.029

    "Позиция 6"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.029

    "Позиция 7"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.029

    "Позиция 8"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.117

    "Позиция 9"

    "Лента поливинилхлоридная липкая B450хS0.4мм"

    Кол-во: 0.421

    "Позиция 10"

    "Праймер битумный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Мастика битумно-резиновая МБР-75 ГОСТ 15836-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Мастика битумно-резиновая МБР-75 ГОСТ 15836-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Мастика битумная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Мастика битумная"

    Кол-во: 45

    "Позиция 15"

    "Праймер"

    Кол-во: 41

    "Позиция 16"

    "Праймер"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Праймер"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Праймер"

    Кол-во: 21

    "Позиция 19"

    "Праймер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Праймер"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Битум"

    Кол-во: 0.875

    "Позиция 22"

    "Пена монтажная"

    Кол-во: 6

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