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    Главная / Торги / 313/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по доставке этилового спирта

    313/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по доставке этилового спирта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003732Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003732

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    313/04.03.20/КО/Э

    Наименование закупки

    313/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по доставке этилового спирта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 18:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    3476-39-3789 доб.

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по доставке этилового спирта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 15:30 GMT +312.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003732Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 15:3012.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003732Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 10:0010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003732Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003732Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доставке этилового спирта

    Начальная цена

    108 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по доставке этилового спирта"

    Кол-во: 1

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