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Номер извещения
ГП003732
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
313/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по доставке этилового спирта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
3476-39-3789 доб.
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке этилового спирта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 15:30 GMT +312.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003732Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 15:3012.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003732Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 10:0010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003732Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке этилового спиртаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке этилового спирта
Начальная цена
108 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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