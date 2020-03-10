ОК 10.6 "Выполнение работ по устройству бассейнов на объекте: «Общеобразовательная школа с бассейном (300 учащихся)» по проекту: «Музейный комплекс по адресу: РоссийскаяФедерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003733 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ОК 10.6 "Выполнение работ по устройству бассейнов на объекте: «Общеобразовательная школа с бассейном (300 учащихся)» по проекту: «Музейный комплекс по адресу: РоссийскаяФедерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 287-18-93 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты yu.efremova@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Ефремова Юлия Олеговна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru