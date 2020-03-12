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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008955349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 18:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115
Почтовый адрес
119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115
Контактный телефон
+7 495 984-40-49
Факс
Адрес электронной почты
luckysector@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Б. Дмитровка, д. 2, каб. 211.
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла
Начальная цена
2 208 306,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕКТОР УСПЕХА
Все закупки и тендеры СЕКТОР УСПЕХА
Адрес местонахождения
119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115
119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115
28.25.14.129
28.25
Документация лота
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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