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    Главная / Торги / Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла

    Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 01:0012.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного циклаг. Москва, Б. Дмитровка, д. 2, каб. 211.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008955349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 18:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Форма 2

    Инструкция к форме 2

    Форма СМП

    Проект договора

    Протокол_подведения_итогов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕКТОР УСПЕХА
    Все закупки и тендеры СЕКТОР УСПЕХА

    Юридический адрес

    119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115

    Почтовый адрес

    119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115

    Контактный телефон

    +7 495 984-40-49

    Факс

    Адрес электронной почты

    luckysector@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Б. Дмитровка, д. 2, каб. 211.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955349Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного циклаг. Москва, Б. Дмитровка, д. 2, каб. 211.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и комплектующих для обеспечения производственного цикла

    Начальная цена

    2 208 306,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕКТОР УСПЕХА
    Все закупки и тендеры СЕКТОР УСПЕХА

    Адрес местонахождения

    119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115

    119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.129

    Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600354/name/5e6b7fd1315c94.43403933

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 3"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1.00000

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