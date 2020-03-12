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    Главная / Торги / 311/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    311/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003730Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    311/04.03.20/КО/Э

    Наименование закупки

    311/04.03.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__№_Вн-074-01-2434__от_20.03.2020.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    3476-39-3789 доб.

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 15:30 GMT +312.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003730Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 15:3012.03.2020 15:3012.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003730Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 12:0010.04.2020 12:0010.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003730Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 12:0010.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003730Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.519

    Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610841/name/5e79bc1abea125.76938446

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях"

    Кол-во: 1

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