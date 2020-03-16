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Номер извещения
ГП003727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
306/03.03.20/КО/Э Оказание услуг по проведению добровольной сертификации продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
3476-39-3789 доб.
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению добровольной сертификации продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:30 GMT +316.03.2020 15:3016.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению добровольной сертификации продукцииСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 15:3016.03.2020 15:3016.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003727Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению добровольной сертификации продукцииСалават
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 09:0016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению добровольной сертификации продукцииСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению добровольной сертификации продукции
Начальная цена
171 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.20.19.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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