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    Главная / Торги / Реализация кабельно-проводниковой продукции

    Реализация кабельно-проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 14:0018.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003728Дата и время окончания срока приема заявок Реализация кабельно-проводниковой продукцииВыборгский районПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация кабельно-проводниковой продукции

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    188909, Российская Федерация, Ленинградская обл. Выборгский р-н, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96.

    Номер извещения

    ГП003728

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Предмет договора

    Реализация кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-03-2020 18:20 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Сертификаты и паспорта МТР

    Фотографии

    Документация

    Технические характеристики и минимальная цена реализации

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в форме "Технические характеристики и минимальная цена реализации"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавричина Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вавричина Виктория Витальевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Viktoriya.Vavrichina@vysotskspg.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 982-51-30

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указан в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указаны в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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