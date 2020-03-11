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ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Муфта МСК-1 ТУ 3599-006-97284872-2006 соединительная заливная для 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с бронёй и без брони с пластмассовой изоляцией сечением 1,5-6мм2" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Муфта ПСТк(4-14)/х1,5-2,5 (КВТ) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Муфта 5ПСТ(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Муфта 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечнгиками сечением 150-240мм2, не поддерживающие горение" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Муфта ПСТк(19-37)/(1,5-2,5) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Муфта ПСТк(10-37)/(0,75-1,0) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 20

"Позиция 23" "Муфта ПСТк(4-14)/(1,5-2,5) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Муфта ПСТк(4-7)/(0,75-1,0) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 20

"Позиция 25" "Муфта 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечнгиками сечением 150-240мм2, не поддерживающие горение" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 20

"Позиция 28" "Муфта 5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками сечением 150-240мм2 не поддерживающие горение" Кол-во: 20

"Позиция 29" "Муфта 3ПКВТпнг-10-70/120(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для трёхжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживает горение, с болтовыми наконечниками" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Муфта 4ПКТп-1-25/50(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 4-х жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с сечением жил 25 - 50мм2 с болтовыми наконечниками" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Муфта ПСТк(4-7)/(0,75-1,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Муфта ПСТк(4-14)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Муфта 4ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 для 4-х жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с сечением жил 70 - 120мм2 с болтовыми наконечниками" Кол-во: 8