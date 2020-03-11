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    Главная / Торги / Поставка кабельных муфт

    Поставка кабельных муфт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:3011.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельных муфт МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003891

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельных муфт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор поставки

    Документация_о_запросе_цен

    __Образец_Спецификации_к_типовому_договору

    Запрос - Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 1265

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ya.pushkareva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пушкарева Яна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельных муфт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 15:30 GMT +311.03.2020 15:3011.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельных муфт Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003891Подведение итогов не позднее Поставка кабельных муфт Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003891Подведение итогов не позднее Поставка кабельных муфт Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельных муфт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СТРОГО согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Муфта МСК-1 ТУ 3599-006-97284872-2006 соединительная заливная для 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с бронёй и без брони с пластмассовой изоляцией сечением 1,5-6мм2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Муфта ПСТк(4-14)/х1,5-2,5 (КВТ) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Муфта 5ПСТ(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечнгиками сечением 150-240мм2, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Муфта ПСТк(19-37)/(1,5-2,5) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Муфта ПСТк(10-37)/(0,75-1,0) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Муфта ПСТк(4-14)/(1,5-2,5) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Муфта ПСТк(4-7)/(0,75-1,0) кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечнгиками сечением 150-240мм2, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Муфта 5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками сечением 150-240мм2 не поддерживающие горение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Муфта 3ПКВТпнг-10-70/120(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для трёхжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживает горение, с болтовыми наконечниками"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Муфта 4ПКТп-1-25/50(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 4-х жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с сечением жил 25 - 50мм2 с болтовыми наконечниками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Муфта ПСТк(4-7)/(0,75-1,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Муфта ПСТк(4-14)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Муфта 4ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 для 4-х жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с сечением жил 70 - 120мм2 с болтовыми наконечниками"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Муфта 5ПСТ-1-150/240(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями"

    Кол-во: 2

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    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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